Stankovic scalza Joronen, prima da titolare! Un altro dell’Inter in Venezia-Atalanta

Filip Stankovic scalza Joronen e si prepara a scendere in campo per la prima volta da titolare in occasione di Venezia-Atalanta. Insieme a lui anche un altro giocatore di proprietà dell’Inter, in prestito ai lagunari.

OCCASIONE DA TITOLARE – Quella di oggi in Venezia-Atalanta può essere la grande occasione di Filip Stankovic per svoltare la sua stagione e il suo futuro. Dopo un bruttissimo inizio stagionale per Joronen, il tecnico Eusebio Di Francesco si è convinto a dare una chance al suo secondo portiere, arrivato in prestito dall’Inter in estate dopo l’esperienza dello scorso anno in Serie B con la maglia della Sampdoria. Una partita non facile quella del suo esordio in questo campionato di Serie A, contro una squadra con un’ottima vena realizzativa e con un Mateo Retegui che comanda la classifica dei marcatori insieme al nerazzurro Marcus Thuram, entrambi a quota sette dopo sei partite giocate.

Non solo Filip Stankovic: un altro giocatore dell’Inter da titolare in Venezia-Atalanta

DUE NERAZZURRI – Nella partita Venezia-Atalanta delle ore 15 non ci sarà soltanto Filip Stankovic da titolare dei giocatori in prestito dall’Inter. I lagunari schierano infatti in campo dal primo minuto anche Gaetano Oristanio, che agirà sulla trequarti nella partita di oggi. Anche per lui una grande occasione per mettersi in luce, con un compito importante, ovvero quello di regalare i tre punti alla squadra per cercare di smuovere la classifica. Una partita, insomma, che l’Inter guarderà con grande interesse. Anche perché tra due settimane a San Siro – il 3 novembre – ci sarà proprio l’incrocio tra i nerazzurri e i lagunari.