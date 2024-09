Stankovic: «Joronen mi aiuta a crescere. Papà mi dice questo!»

Filip Stankovic, portiere di proprietà dell’Inter ma in prestito al Venezia, ha parlato del suo compagno Joronen, nonché del padre Deki.

AIUTO – Filip Stankovic, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così del suo arrivo a Venezia dall’Inter. Poi qualche parola sulla concorrenza in porta e sul padre Dejan: «Mi è stato proposto un grandissimo progetto tecnico, di cui sono molto soddisfatto, ma anche giocare per una delle città più belle al mondo è un grande orgoglio e non ci ho pensato due volte. Joronen? Concorrenza forte, ma da lui cerco sempre di imparare. Lui è un grande professionista e mi aiuta a crescere. Mio padre mi dà tanti compagni, tanti me li tengo per me: mi dice sempre di non mollare e di tenere la testa. Perché se tu dai al calcio, il calcio dà anche a te. Mi reputo un portiere moderno, a cui piace costruire dal basso».