Stankovic: “Inter, vittoria al Mondiale per club bellissimo ricordo. Eto’o…”

L’ultimo successo di caratura internazionale per l’Inter è la Coppa del Mondo per club, conquistata dai nerazzurri il 18 Dicembre del 2010. Artefice di quel successo anche Dejan Stankovic che, sul canale YouTube ufficiale dell’Inter, ricorda il successo, raccontando un aneddoto su Samuel Eto’o.

DOLCI RICORDI – Dejan Stankovic ricorda con gioia la vittoria dell‘Inter nel Mondiale per club del 2010: «È un bellissimo ricordo, una vittoria netta coi sudcoreani (Seongnam, ndr) e poi in finale col Mazembe. Ci sono alcuni particolari di quella serata: mi avete visto festeggiare in modo strano. Era come Checco Zalone nel suo primo film, poi ci fu l’esultanza di Eto’o con le buste piene d’acqua che era un premio personale per aver rinnovato con l’Inter. Materazzi gli fece un bello scherzo. Rimane una bellissima Coppa in bacheca, mi spiace non aver potuto giocare la finale dall’inizio, anche se lo meritavo dopo la semifinale. Ma va bene lo stesso, sono contento per l’Inter e i suoi tifosi».