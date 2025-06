Stankovic torna all’Inter. Un ringraziamento al Lucerna: «Nel mio cuore!»

Stankovic, di ritorno all’Inter dopo la brillante annata in prestito al Lucerna, ha voluto ringraziare gli svizzeri per le emozioni vissute insieme.

IL FUTURO – Aleksandar Stankovic dovrebbe far parte della rosa dell’Inter che si presenterà al prossimo Mondiale per Club. Il calciatore serbo, di ritorno in Italia dopo l’esperienza al Lucerna, potrà dunque essere tastato in occasione della massima competizione intercontinentale per Club. Così da decidere, anche sulla base di quello che sarà l’allenatore dei nerazzurri nella prossima stagione, la soluzione migliore per il futuro del classe 2005.

Stankovic, dal Lucerna all’Inter. Ma il passato non si dimentica!

LA STAGIONE – Stankovic ha vissuto una stagione di alto livello con la maglia del Lucerna. Il serbo, di proprietà dell’Inter, si è conquistato sin dal primo momento una maglia da titolare nella compagine svizzera. All’affidabilità e all’equilibrio da lui assicurati sul terreno di gioco si sono aggiunti anche dei numeri interessanti sul piano del tabellino, con 3 reti e 2 assist in Super League svizzera. A spiccare è l’abilità del figlio d’arte sui calci piazzati, sia quando si tratta di servire i propri compagni sia in occasione delle battute dirette verso la porta.

IL MESSAGGIO – Stankovic, di ritorno all’Inter, ha voluto ringraziare il Lucerna per l’annata disputata insieme. Questo il segno di un legame destinato a non svanire negli anni venturi: «Grato oltre ogni parola. Ti sei guadagnato un posto nel mio cuore, grazie è poco».