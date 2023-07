Stankovic: «Inter, imparo dai grandi campioni. Ammiro Calhanoglu»

Stankovic, figlio d’arte e giovane giocatore dell’Inter, ha parlato di quanto stia imparando in nerazzurro, grazie ai campioni in squadra e a Simone Inzaghi. Le sue parole, dopo Mkhitaryan, a Inter TV.

GRANDI CAMPIONI − Aleksandar Stankovic ha parlato così a Inter TV: «Allenarmi con i grandi campioni è una grande opportunità. Ogni giorno imparo sempre qualcosa di nuovo dai campioni in campo e dall’allenatore, che mi aiuta davvero. Sono porto a casa qualcosa ogni giorno. Ammiro molto Calhanoglu. Ha molta qualità e vorrei rubargli la calma e l’abilità di tiro. È un punto di riferimento per me, proprio come tutti gli altri centrocampisti che sono qu. Sono campioni e così forti. Cosa prenderei dal gioco di mio padre? Direi tutto, ma se dovessi scegliere, direi che vorrei rubargli il tiro. Io posso giocare sia come difensore che come mediano. Devo migliorare sulla velocità ma il mio punto di forza posso dire che è il tiro e la qualità».