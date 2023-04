Stankovic: «Inter? Ho parlato con Ausilio, ecco cosa gli ho detto»

Stankovic è ospite speciale della Bobo TV. In collegamento col canale Twitch di Vieri, l’allenatore della Sampdoria rivela una conversazione con Ausilio dove hanno discusso dell’Inter attuale.

IL COMMENTO – Dejan Stankovic non vuole entrare nel merito delle difficoltà di questo periodo dell’Inter: «Io sono l’allenatore della Sampdoria. Non avrei problemi a rispondere, ma non sarebbe corretto: sono l’attuale mister di una squadra che è in Serie A dove anche l’Inter sta. Soprattutto sulle polemiche non voglio entrare. Che sensazioni ho? Grandissimo rispetto».

LA RIVELAZIONE – Stankovic torna a Sampdoria-Inter di due mesi fa: «Posso dire solo che ho parlato con Piero Ausilio, ci siamo sentiti in occasione dell’ultima partita. Io ho giocato anche contro il Napoli a Genova, come contro l’Inter, e sono due squadre fortissime: non c’è questa differenza di punti. È quello che dicevo a Piero, sono due squadre che fanno paura fisicamente, veloci e tecnicamente. Hanno una rosa molto importante, solo quello: poi non voglio mettere olio sul fuoco, è quello che ho scambiato con Piero ed era la mia impressione. Gli ho detto che è fortissima e che fanno paura, spero che non abbia offeso nessuno. Non voglio entrare nello specifico, dove posso superare i limiti».