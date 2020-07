Stankovic: “Inter-Bologna, non posso tifare! Mihajlovic una guida in tutto”

Dejan Stankovic, ex giocatore dell’Inter come Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna – che domani sfiderà i nerazzurri -, in un’intervista al “Corriere dei Bologna” ha parlato del rapporto con il suo grande amico Sinisa.

SENZA TIFARE – Dejan Stankovic facendo riferimento a Inter-Bologna, parla del suo grande amico Sinisa Mihajlovic e l’Inter, dove ha militato per dieci anni: «Inter-Bologna? Non posso tifare per qualcuno. All’Inter ho giocato dieci anni, ringrazio la società per tutto ciò che mi ha dato e lì abbiamo fatto la storia. Dall’altra parte con il Bologna ci sarà il mio amico Sinisa: lo amo, gli voglio bene più di qualsiasi cosa al mondo».

SU MIHAJLOVIC – Stankovic parla nello specifico del suo grande amico Mihajlovic e la battaglia contro la leucemia: «Sono l’uomo più felice del mondo per averlo visto superare le difficoltà di salute che tutti sappiamo e per rivederlo in panchina a fare ciò che ama. Per la mia vita è stato una guida in tutto, forse solo uno come lui poteva affrontare in quel modo ciò che gli è accaduto».

Fonte: Corriere di Bologna.