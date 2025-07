Stankovic saluta: «Inter, addio o arrivederci! Comunque grazie a tutti»

Stankovic saluta l’Inter e si pone anche un interrogativo. Il centrocampista, figlio di Deki, passa al Bruges e potrà continuare lì il suo percorso di crescita.

ADDIO O ARRIVEDERCI – Aleksandar Stankovic lascia l’Inter per approdare al Bruges in Belgio (cifre e dettagli). Il centrocampista, figlio d’arte, si trasferisce nel massimo campionato belga e nelle prossime ore ci sarà pure l’ufficialità. Adesso, il ragazzo del 2005 ha scritto un messaggio su Instagram per salutare il club e tutti coloro che lo hanno aiutato durante questi anni: «Non so dire se questo è un addio o un arrivederci, lo sa solo il destino. Quello che so io è che è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Grazie Inter, grazie a ogni singola persona che ho incontrato in questi anni. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare il sogno di una vita e mi hanno preparato ad affrontare le avventure esaltanti che mi aspettano. E magari un giorno ci incontreremo di nuovo». Nella scorsa stagione, Stankovic ha giocato in prestito al Lucerna, disputando un buonissimo campionato ed entrando anche nella formazione ideale del massimo campionato svizzero. Ora l’opportunità al Bruges, dove avrà la possibilità anche di debuttare in Champions League.