Stankovic insuperabile e il Volendam resta in vetta! Ancora fuori Oristanio

Stankovic è partito titolare nel match di Eerste Divisie Jong AZ-Volendam, mentre Oristanio è ancora indisponibile. Il match è terminato sul punteggio di 0-1 per la squadra dei due talenti in prestito dall’Inter.

CAPOLISTA – Dopo la grande prestazione e il premio di Man of the Match contro il NAC Breda (vedi articolo), Filip Stankovic parte dal primo minuto anche in Jong AZ-Volendam. Nella prima frazione di gioco le due squadre si annullano vicendevolmente e tornano negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa arriva il vantaggio degli ospiti con Daryl van Mieghem, che sfrutta l’assist di Boy Deul al 61′. È la rete che decide l’incontro. Il Volendam batte la squadra riserve dell’AZ Alkmaar e sale a 27 punti, mantenendo la vetta della classifica dopo 12 giornate di campionato. Secondo clean sheet consecutivo per Stankovic, ancora indisponibile l’altro giovane talento in prestito dall’Inter, Gaetano Oristanio.