Stankovic: «Gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, ma si lotta»

L’ex portiere dell’Inter Primavera, ora al Venezia, ha voluto salutare i propri tifosi dopo il brutto infortunio rimediato in campo contro l’Udinese. Questo il pensiero di Filip Stankovic.

INFORTUNIO – Filip Stankovic, portiere del Venezia, negli ultimi giorni di gennaio nella sfida contro l’Udinese si è infortunato per un colpo al tendine rotuleo. Di proprietà dell’Inter, Stankovic chiude qui la stagione e attraverso un post sul proprio account Instagram ha voluto rincuorare i tifosi che lo avevano incoraggiato dopo l’infortunio. Queste le parole:«Grazie a tutti per i messaggi di questi giorni. Questi infortuni purtroppo fanno parte del nostro lavoro ma non devono e non possono fermare il mio e il nostro cammino. Lottiamo insieme per il nostro obiettivo. Ci vediamo presto, più forte di prima».