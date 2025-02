Stankovic infortunato in Udinese-Venezia: le condizioni del giovane Inter!

Tegola per il Venezia, che già nel primo tempo perde Filip Stankovic per infortunio. Ecco le condizioni del giovane portiere di proprietà dell’Inter.

TEGOLA – Cattive notizia per il Venezia e per Filip Stankovic. Il giovane portiere dell’Inter, in prestito al club lagunare, si ferma nel corso della partita in casa dell’Udinese. Al 17′ il figlio d’arte serbo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Bluenergy Stadium per via un brutto infortunio. Tutto nasce da un rinvio lungo, a causa del quale Stankovic si fa male da solo. Il giocatore del Venezia resta a terra dolorante e viene immediatamente soccorso dallo staff medico del club.

Stankovic infortunato, ecco cos’è accaduto durante Udinese-Venezia

LA SITUAZIONE – Dopo il lungo soccorso da parte dei sanitari, il portiere viene accompagnato fuori tra le loro braccia e con una fasciatura al ginocchio. Dovrebbe trattarsi per Stankovic di un problema muscolare, che costringe il Venezia a spendere il primo cambio della gara già prima del 20′. Al posto del serbo, Eusebio Di Francesco inserisce Jesse Joronen. Ora resta, ovviamente, l’apprensione del club lagunare come quella dell’Inter, che ne detiene il cartellino. Si attendono maggiori novità sulle condizioni del giovane Stankovic, che probabilmente arriveranno al termine di Udinese-Venezia direttamente dall’allenatore.