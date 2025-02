Stankovic infortunato, l’Inter lo rincuora: «Tornerai più forte di prima»

Estrema vicinanza dell’Inter verso Filip Stankovic, il giovane portiere nerazzurro – in prestito al Venezia – infortunatosi nel corso della sfida contro l’Udinese.

L’INFORTUNIO – Udinese-Venezia dello scorso sabato ha preso una piega piuttosto spiacevole per Filip Stankovic. Il portiere del club lagunare, in prestito dall’Inter, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco sin dal primo tempo a causa di un problema fisico. Il danno al ginocchio dell’estremo difensore serbo è apparso immediatamente preoccupante e a confermarlo, adesso, è l‘esito degli esami a cui si è sottoposto. Il Venezia in mattinata, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che Stankovic ha riscontrato un lesione parziale del tendine rotuleo sinistro.

Il calore e la vicinanza dell’Inter per Stankovic dopo l’infortunio

MESSAGGIO – L’infortuno di Stankovic, come si era immaginato, risulta purtroppo abbastanza serio. Il Venezia non ha ancora reso note le tempistiche del recupero, che saranno sicuramente lunghe. La riabilitazione potrebbe aiutare il portiere, che quest’anno si è distinto particolare in Serie A, a tornare in forze entro la fine della stagione. Intanto l’Inter, che detiene il cartellino del giovane e che per questo seguirà attentamente la sua convalescenza, gli manda un in bocca al lupo. Sulle pagine social nerazzurro, infatti, è appena comparso un amorevole messaggio di solidarietà nei riguardi di Stankovic: «Tornerai più forte di prima Filip». Questo è quanto si augura l’Inter e tutti gli amanti del calcio, che purtroppo ogni giorno devono fare i conti con gli infortuni dei propri beniamini.