Stankovic esordisce col Venezia, Di Francesco: «Ecco il motivo»

Filip Stankovic ha fatto il suo esordio in Serie A nella sfida tra Venezia e Atalanta. Il tecnico dei veneti Eusebio Di Francesco ne ha spiegato le ragioni.

LA SCELTA – Con l’impiego dal 1′ di Filip Stankovic contro l’Atalanta, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha deciso di prendere una decisione “forte”, almeno rispetto alla tendenza manifestata in questo inizio di stagione. In vero, la scelta acquisisce un suo significato se inserita nel contesto di un negativo inizio di annata da parte di Jesse Joronen, spesso apparso non pienamente dentro la partita nell’arco dei suoi 90 minuti. Il tecnico ex Roma ha così consentito al calciatore serbo di proprietà dell’Inter di calcare per la prima volta i campi della Serie A. 2-0 lo score finale per i bergamaschi al suo esordio, ma ora il calciatore guarda già oltre questo incontro.

Di Francesco e le ragioni della scelta di schierare Stankovic in Venezia-Atalanta

LE MOTIVAZIONI – Di Francesco ha spiegato a DAZN le ragioni che lo hanno portato a scegliere Stankovic al posto di Joronen per l’incontro con l’Atalanta: «Ho visto meno tranquillo Joronen, mentre Filip ha la spensieratezza che ci può servire in questa gara». Chiaramente l’auspicio del portiere serbo è di poter fondare su questa prima presenza in laguna un percorso finalizzato all’acquisizione della definitiva titolarità tra i pali del Venezia.