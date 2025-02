Stankovic, l’esito degli esami dopo l’infortunio: la nota del Venezia

Brutte notizie per il Venezia e per Filip Stankovic dopo l’infortunio. La società ha da poco comunicato l’esito degli esami effettuati dal portiere in prestito dall’Inter.

INFORTUNIO – Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Filip Stankovic hanno confermato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro, infortunio rimediato durante la sfida di Serie B tra Udinese e Venezia, disputata l’1 febbraio. Il club lagunare ha comunicato ufficialmente la diagnosi, specificando che il giocatore ha già iniziato il suo percorso riabilitativo e che sarà costantemente monitorato dallo staff medico del club. La speranza è quella di ridurre al minimo i tempi di recupero, ma la prudenza è d’obbligo per un infortunio delicato come questo.

Infortunio Stankovic, colpo duro per Venezia e Inter

RECUPERO GRADUALE – Filip Stankovic, classe 2002, è uno dei punti di riferimento del Venezia e ha dimostrato in questa stagione di essere un elemento di grande affidabilità tra i pali. In prestito dall’Inter, il giovane portiere era diventato titolare fisso nella squadra di Eusebio Di Francesco. Anche l’Inter segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il club nerazzurro, proprietario del cartellino di Stankovic, sta monitorando da vicino il recupero del giocatore. Non sono ancora stati definiti i tempi di recupero, ma una lesione al tendine rotuleo richiede solitamente molta cautela. Il Venezia spera di poterlo riavere in campo prima della fine della stagione, ma tutto dipenderà dalle risposte del giocatore durante la riabilitazione.