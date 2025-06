Stankovic, il DS del Lucerna: «L’Inter lo ha contro riscattato, palla a loro»

Il futuro di Aleksandar Stankovic dipenderà dall’Inter. Il club meneghino lo ha contro riscattato dal Lucerna. Arriva la conferma dal DS Remo Meyer.

FUTURO IN MANO ALLA BENEAMATA – Nell’ultimo anno l’Inter ha mandato a giocare diversi giocatori: da Pio Esposito a Filip Stankovic, fino ad arrivare allo stesso Aleksandar Stankovic. Il centrocampista, fratello di Filip e figlio di Deki, ha giocato benissimo al Lucerna. Gli svizzeri, come confermato dal Direttore Sportivo Remo Meyer, hanno esercitato il diritto di riscatto, ma l’Inter non è stata da meno, esercitando il contro riscatto.

Ecco cos’ha raccontato ai canali del club il DS: «Dopo l’impressionante stagione di Aleksandar Stankovic, abbiamo esercitato la sua opzione di acquisto prevista contrattualmente a fine maggio. Tuttavia, l’Inter ha da allora esercitato il suo diritto di riacquisto e la decisione sul suo futuro spetta a loro. Nel caso di Donat Rrudhani, dopo un anno di prestito positivo, non siamo stati in grado di esercitare l’opzione di un contratto a tempo indeterminato a causa di varie discussioni e principalmente per motivi economici».

Da capire adesso cosa farà l’Inter con questo ragazzo. Probabile un altro anno in prestito. Ma prima verrà rivalutato dal suo ex mister Cristian Chivu, al termine del Mondiale per Club.