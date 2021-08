Stankovic, debutto sfortunato col Volendam: raggiunto coi gol nei recuperi

Stankovic oggi ha esordito da professionista, nella Eerste Divisie (la seconda serie olandese). Il portiere serbo, figlio d’arte e in prestito dall’Inter, ha giocato in FC Eindhoven-Volendam 2-2.

SFUMATA ALL’ULTIMO – Prima presenza in carriera amara per Filip Stankovic, da poco in prestito al Volendam. Nella prima giornata di Eerste Divisie la squadra di Wim Jonk, altro ex Inter, pareggia 2-2 in casa del FC Eindhoven ma subendo il pari allo scadere. In vantaggio al 12’ con Damon Mirani, il Volendam raddoppia con Daryl van Mieghem al 40’. Nel terzo minuto di recupero del primo tempo riapre la partita un calcio di rigore, trasformato da Joey Sleegers senza che Stankovic riesca a neutralizzarlo come avvenuto tante volte in Primavera. E, dopo aver preso l’1-2 oltre il 45’, il 2-2 arriva al 93’, anche qui a firma Sleegers. Venerdì prossimo alle ore 20 per Stankovic potrà esserci il debutto in casa, contro l’ADO den Haag nella prossima giornata, e dovrebbe avere come compagno l’altro nerazzurro Gaetano Oristanio (si attende ufficialità).