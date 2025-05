Stankovic conquista il Lucerna! Premiato dal club a fine stagione

Aleksandar Stankovic ha conquistato definitivamente il Lucerna. In Svizzera, al suo primo anno da titolare tra i professionisti, il centrocampista dell’Inter ha decisamente ben figurato.

STAGIONE – Aleksandar Stankovic in questa stagione ha giocato per la prima volta in assoluto tra i professionisti. Come hanno fatto diversi giovani italiani negli ultimi anni il centrocampista ha scelto di iniziare dalla Svizzera. I precedenti promettevano bene e riguardano le storie dell’amico Federico Dimarco al Sion o di Riccardo Calafiori al Basilea. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha deciso di abbracciare il progetto Lucerna, una squadra senza particolari ambizioni per il titolo. E la scelta per ora si è rivelata giusta, perché Stankovic ha chiuso il suo primo anno con 38 partite giocate condite da 3 gol e 2 assist.

PREMIO – Stankovic è andato al Lucerna in prestito con diritto di riscatto a 1.5 milioni di euro. Il club eserciterà questo diritto, ma l’Inter ha inserito una clausola per la recompra immediata attorno ai 3 milioni. I nerazzurri lo riporteranno a Milano e intanto si godono le prestazioni del giovane talento di 19 anni in Svizzera. Il Lucerna ha deciso di premiarlo alla conclusione di questa stagione.

𝗟𝗨𝗞𝗕 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟮𝟱 🏆

Vor dem letzten Heimspiel am vergangenen Sonntag wurden Aleksandar Stankovic und Mia Knapp als LUKB Best Player der Saison 2024/25 ausgezeichnet. Die Übergabe der Trophäen erfolgte durch Josef Bieri und Beat Hodel von der Luzerner… pic.twitter.com/NyEBHqc9iP — FC Luzern (@FCL_1901) May 21, 2025

Stankovic ha vinto il premio di miglior giocatore del Lucerna e chiude al meglio così l’anno tra i professionisti.