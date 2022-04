Stankovic concede, ma Oristanio non perdona: vittoria Volendam

È appena terminata la sfida tra Volendam e Jong Ajax, con il punteggio di 3-1. Stankovic non riesce a mantenere la porta inviolata, ma la rete di Oristanio (vedi articolo) aiuta la squadra a conquistare la vittoria.

NERAZZURRI IN OLANDA – Vittoria nel segno dell’Inter quella fatta registrare oggi dal Volendam, che tiene ben saldo il secondo posto nella seconda lega olandese. A passare in vantaggio dopo soli 3 minuti, però, è lo Jong Ajax con Rasmussen che batte Filip Stankovic. Da qui, tuttavia, i padroni di casa iniziano con la loro rimonta: prima pareggia Muhren su rigore e poi è il nerazzurro Gaetano Oristanio a trovare il gol del vantaggio, con il sesto centro in campionato. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa poi di nuovo Muhren, che al 74′ trova la doppietta personale e firma così il 3-1 finale.