Stankovic, buon compleanno! L’ex Inter oggi compie 43 anni

Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, oggi compie 43 anni. Entrato a far parte della Hall of Fame nerazzurra, con l’Inter ha conquistato ben quindici trofei (QUI i suoi gol).

BUON COMPLEANNO – Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, oggi compie 43 anni! Oggi Dejan, attuale tecnico della Stella Rossa, approda all’Inter nel gennaio 2004, totalizzando ben 326 presenze e 42 gol realizzati è stato protagonista nella conquista di quindici trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.

