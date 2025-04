Stanisic si scusa: «Ho sbagliato. In quel momento ero arrabbiato»

Josip Stanisic si è scusato per il brutto gesto che lo ha visto protagonista nel finale della sfida di Champions League tra l’Inter e il Bayern Monaco. Il croato aveva spinto un raccattapalle per recuperare più in fretta il pallone.

IL PUNTO – Josip Stanisic si è pronunciato alle frequenze di Welt nel post-partita di Inter-Bayern Monaco, sfida conclusasi con un 2-2 finale che è valso l’accesso alle semifinali di Champions League per i nerazzurri. Per quanto riguarda la sua prestazione, il croato non è riuscito a incidere come avrebbe voluto, trovandosi in difficoltà in fase difensiva e senza il guizzo auspicato in zona avanzata. A ciò si è aggiunto il brutto episodio avvenuto nel finale della gara, con Stanisic che ha spinto un raccattapalle per recuperare rapidamente la sfera.

Stanisic, una giustificazione che non sana l’errore arbitrale

LE SCUSE – A fine gara, Stanisic ha così descritto il gesto da lui compiuto nel recupero di Inter-Bayern Monaco: «Forse è stata una cosa stupida da parte mia, mi dispiace averlo spinto. In quel momento ero arrabbiato». Ricordiamo che non solo il calciatore dei bavaresi non è stato neppure ammonito dall’arbitro Slavko Vincic, ma a ricevere il cartellino giallo è stato Federico Dimarco per la reazione conseguente. Insomma, oltre il danno anche la beffa.