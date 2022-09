Stanek: «Dura per un portiere fermare attaccanti come Dzeko! Ammetto…»

Jindrich Stanek, portiere del Viktoria Plzen, ha parlato dopo la sfida persa dai cechi contro l’Inter in Champions League. Il portiere esalta le qualità di Dzeko

DURA − Stanek si è espresso così ai microfoni dell’Uefa dopo aver sfidato l’Inter e soprattutto Dzeko: «È molto difficile per un portiere prevedere come andranno al tiro grandi attaccanti del calibro di Edin Dzeko. È stata un’esperienza straordinaria per me. Ma ammetto che è anche più dura di quanto mi aspettassi».