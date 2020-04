Stam rivela: “Mi volevano Inter e Juventus! Non potevo dire di no al Milan”

Inter, Milan e Juventus si sono contese Jaap Stam: a rivelarlo è proprio l’ex difensore ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”. L’olandese spiega perché scelse i rossoneri a occhi chiusi. Di seguito le sue dichiarazioni

RIVELAZIONI – Inter, Milan e Juventus in competizione per Jaap Stam l’anno in cui poi decise di andare ai rossoneri: «Mi volevano Juventus e Inter – rivela l’ex difensore olandese -, ma scelsi i rossoneri senza pensarci. Sono cresciuto con Van Basten, Gullit e Rijkaard, non potevo rifiutare. Guardavo a destra e vedevo Kakà, Inzaghi e Nesta; a sinistra c’erano Crespo, Cafu, Maldini e Gattuso. Ancelotti era il numero uno».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Francesco Pietrella