Stagione ’20-’21 di Serie A, ecco tutte le date del possibile inizio – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta anche le date di inizio della prossima stagione. L’inizio della Serie A ha delle opzioni precise per poter concludere la stagione.

DATE UFFICIALI – La stagione 2020-21 anche per la Serie A partirà domenica 30 agosto o domenica 13 settembre. Andare oltre renderebbe complicato concludere i campionati, le coppe europee e nazionali entro l’1 giugno 2021, quando i giocatori andranno liberati per raggiungere le nazionali impegnate negli Europei e nella Coppa America. Se sarà possibile scegliere il calendario parallelo, l’orientamento è quello di iniziare il week end del 30 agosto, anche perché la formazione italiana che parteciperà ai preliminari dell’Europa League giocherà già a metà agosto.

INIZIO CON LE NAZIONALI – Se invece verrà scelto quello a blocchi, possibile che il via sia rimandato al 13 settembre. In questo caso molti calciatori disputeranno il primo match ufficiale con la maglia… della loro nazionale. Niente Serie A. Da lunedì 31 agosto a mercoledì 9 settembre è infatti in programma la prima delle tre nuove finestre riservate alle selezioni nazionali: sono state allungate di un giorno e il rilascio dei convocati avverrà il mercoledì sera e non il martedì (complicazioni in vista per i ritorni dei sudamericani). Ogni formazione giocherà 3 incontri e non 2: ci sarà poco tempo per allenarsi. Nelle 3 finestre verranno recuperate le amichevoli fissate lo scorso marzo, ma soprattutto gli spareggi per la qualificazione all’Europeo (avranno la priorità). Poi inizierà la Nation League.