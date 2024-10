Stadio Inter, We Build lancia un sassolino. La situazione

Inter e Milan continuano a lavorare per il futuro del nuovo stadio. Tante le strade da poter percorrere, con la linea MM4 che collegherà i due estremi di Milano.

STADIO – Con la presentazione della nuova metro di Milano, la MM4, i vertici di WeBuild sono tornati a parlare dei progetti di Inter e Milan per quanto riguarda il futuro lontano da San Siro. Il noto gruppo di costruttori, molto vicino al comune di Milano nonché al Sindaco Giuseppe Sala, ha spiegato come i due club ritorneranno quasi sicuramente sui passi di restare a San Siro dopo che avranno capito la burocrazia italiana legata alla costruzione di un nuovo impianto sportivo. Il via vai di documenti dura ormai da anni. Nel summit a tre di settembre però, i due club hanno respinto il progetto di ristrutturazione del Meazza e sono tornati a proporre un nuovo stadio nell’area adiacente al Meazza.

Inter, il nuovo Meazza resta un’incognita

FUTURO – Inter e Milan, nell’incontro di settembre a Palazzo Marino avevano rispedito al mittente proprio la proposta di We Build. Oggi invece l’ad Salini ha parlato di come sia l’Inter che Milan dovranno tornare a valutare l’idea di restare a San Siro con uno stadio rinnovato in ogni suo angolo. I due club però avevano già fatto sapere di voler comprare sia il Meazza che le aree circostanti. La lunga soap opera finirà non prima di febbario. La fine dell’inverno segna anche il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate farà sapere al comune di Milano la valutazioni per quanto riguarda San Siro. Da quel momento in poi sia Inter che Milan vedranno bene i propri legali per capire se attivare la luce verde al piano B e quindi la costruzione di nuovi stadi a Rozzano e San Donato oppure trovare un accordo che vada bene ai club.