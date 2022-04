Stadio Inter e Milan, sindaco Sesto San Giovanni: «Città a disposizione»

Sul nuovo stadio di Inter e Milan, il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano a Sportitalia non si nasconde. Città a disposizione per ospitare il nuovo impianto delle due squadre

POSSIBILITÀ − Le parole del sindaco Di Stefano sul nuovo stadio di Inter e Milan a Sesto: «Sesto San Giovanni è la sesta città della Lombardia, ci stiamo riqualificando. Abbiamo la città della ricerca e della salute. La città mette a disposizione come città, comune e proprietà la possibilità di far trasferire lo stadio alle società, Inter e Milan. Nel caso in cui non trovassero un accordo con il comune di Milano o altre aree, Sesto San Giovanni c’è. Abbiamo tre fermate della linea rossa e due in fase di costruzione».