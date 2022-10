Stadio Inter e Milan, Sala ottimista! Ma i club valutano più opzioni – TS

Tiene banco la questione stadio per Inter e Milan. Beppe Sala, sindaco di Milano, è ottimista sulla buona riuscita del progetto ma i club si tutelano e valutano più opzioni. Tutti gli scenari nell’edizione odierna di Tuttosport

OPZIONI – Inter e Milan sono in attesa dell’esito del dibattito pubblico indetto dal Comune di Milano relativo alla questione nuovo stadio. Nella giornata di ieri il sindaco Sala (vedi le sue parole) ha risposto alle dichiarazioni di Scaroni sul tema, definendosi ottimista sulla possibilità della costruzione del nuovo impianto. Una volta terminato il dibattito pubblico, il 18 novembre, in caso di semaforo verde i club dovrebbero attendere la dichiarazione di pubblica utilità della Regione Lombardia. Poi le squadre dovranno proporre il progetto esecutivo che dovrà poi essere approvato. Inter e Milan sperano di poter iniziare i lavori nel 2024. In caso di esito negativo nel dibattito pubblico, invece, esiste la concreta possibilità che i rossoneri valutino la costruzione di un nuovo impianto in solitaria: l’area scelta, secondo Tuttosport, sarebbe quella di Sesto San Giovanni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi