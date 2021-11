Stadi, stretta in arrivo da parte del Governo? Venerdì prossimo la decisione

Il Governo starebbe pensando ad una stretta per quanto riguarda gli stadi (e non solo): la decisione legata all’aumento dei contagi.

STRETTA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Governo starebbe pensando ad una stretta sul settore svago qualora i contagi da Covid continuino ad aumentare. La decisione dovrebbe arrivare arrivare venerdì prossimo, nel momento in cui verrà comunicato l’indice Rt. A quel punto il Green Pass per poter assistere alle partite negli stadi, ma anche per andare in cinema, bar e ristoranti, verrebbe rilasciato solo a coloro che abbiamo completato il ciclo vaccinale e ai guariti da non più di sei mesi.

DECISIONE – Niente più tamponi quindi, siano essi rapidi o molecolari. Nessun cambiamento invece per recarsi al lavoro, a cui si potrà accedere anche a seguito di tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. La decisione sul modello austriaco è legata alla situazione contagi, diversa da regione a regione, con alcune che starebbero per passare in zona gialla.

Fonte: SportMediaset.it