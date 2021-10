Stadi, in arrivo il Decreto Capienze: i dettagli sulle nuove misure

Nel pomeriggio di oggi è previsto il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare il via libera al Decreto Capienze che riguarderà anche gli stadi.

DECRETO CAPIENZE – Come riportato da Sky Sport, nel pomeriggio di oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera al Decreto Capienze che riguarderà anche gli stadi. Per questi ultimi, stando alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, dovrebbe portare ad una capienza degli stadi all’aperto fino al 75% del pubblico e fino al 50% per gli impianti al chiuso.

MISURE – Queste misure saranno valide solo per le attività in zona bianca ed avrà come principio di fondo quello della gradualità delle riaperture. La capienza “deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone“. Si potrà accedere solo con il green pass e sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Fonte: sport.sky.it