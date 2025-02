Stabile: «Avversari influenzati da un fattore. Dall’Inter all’Alcione? Ecco perché»

Giacomo Stabile, difensore di proprietà dell’Inter, si è raccontato parlando dell’effetto sugli avversari determinato dalla sua esperienza in nerazzurro e della motivazione alla base del passaggio all’Alcione.

LE DICHIARAZIONI – Giacomo Stabile, calciatore dell’Inter in prestito all’Alcione, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Cronache di Spogliatoio. Il difensore italiano ha parlato della sua esperienza all’Inter, sottolineando come ciò possa incidere sul modo in cui gli avversari lo considerano sul rettangolo di gioco: «Il fatto che io arrivi dall’Inter ha un po’ di influenza. Capita che gli avversari mi dicano che ‘anche se giocavi con loro, qui non sei un fenomeno’. A me fa sorridere perché sono consapevole che lo facciano con il fine di distrarmi. Non ho neanche esordito in prima squadra, per cui non pensavo neanche che mi conoscessero».

Stabile sulla scelta di trasferirsi dall’Inter all’Alcione

LA DECISIONE – Stabile si è successivamente concentrato sulle motivazioni alla base del suo approdo all’Alcione, squadra che milita in Serie C. Il difensore azzurro ha ribadito come da parte sua non ci siano mai stati dubbi sull’opportunità di un tale trasferimento: «Da quando avevo dieci anni ho sempre giocato con l’Inter. L’anno scorso, dopo le finali Scudetto con la Primavera, il mio procuratore mi ha riportato l’interesse dell’Alcione nei miei confronti. Io non ho avuto dubbi. Li ho scelti per il modo in cui lavorano con i giovani».