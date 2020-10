Srna (DS Shakhtar Donetsk): “Uno dei gruppi più difficili di sempre!”

Darijo Srna, ex giocatore con un passato anche in Serie A al Cagliari e oggi Direttore Sportivo dello Shakhtar Donetsk, dopo i sorteggi di UEFA Champions League attraverso i canali ufficiali del club ha commentato il girone B con Real Madrid, Inter e Borussia Monchengladbach.

UEFA Champions League logo trofeo

GRUPPO DIFFICILE – Darijo Srna dice la sua riguardo i sorteggi di Champions League: «Questo è uno dei gironi più difficili che lo Shakhtar Donetsk abbia mai avuto in Champions League. Ma abbiamo capito che in questa competizione non ci sono avversari facili. Ognuno è nelle stesse circostanze, abbiamo bisogno di scendere in campo e giocare, lottare per i nostri punti. Real Madrid, Inter, Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach sono fra le squadre con più esperienza in Champions League. Abbiamo già giocato contro Real Madrid e Juventus, mai con il Borussia Monchengladbach. Voglio ripetere che questo è uno dei gruppi più difficili che lo Shakhtar abbia mai avuto. Sarà davvero dura, ma lotteremo per i nostri punti e per avanzare ulteriormente».

Fonte: shakhtar.com