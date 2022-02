Squalifica Bastoni, l’Inter valuta il ricorso ma da capire l’entità dell’infortunio – CdS

L’Inter dopo la squalifica di Alessandro Bastoni aveva valutato la reale possibilità di presentare ricordo. Dopo l’infortunio, però, – come ribadito oggi dal Corriere dello Sport -, la situazione potrebbe cambiare.

RICORSO – L’Inter, attraverso il suo avvocato Angelo Capellini, ha chiesto l’invio degli atti per valutare un eventuale ricorso d’urgenza. L’orientamento è quello di non presentare nulla per quanto riguarda la squalifica del tecnico, Simone Inzaghi. Qualche chance in più, invece, per Alessandro Bastoni. Il club prima dell’infortunio di ieri stava valutando la possibilità di presentare ricorso, ma a questo punto la scelta sarà fatta dopo aver letto il referto e soprattutto stabilita l’entità della distorsione alla caviglia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti