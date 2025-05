Sportitalia e Caldirola, notte di beneficenza: tanti ex Inter ospiti!

Sportitalia e Luca Caldirola organizzano “Facciamo gol tra le stelle”, una notte dedicata allo sport a scopo benefico. Di seguito tutti i dettagli per parteciparvi e gli ospiti presenti, tra cui anche degli ex calciatori dell’Inter.

TUTTE LE INFO – Sportitalia e Luca Caldirola si uniscono in collaborazione per dare vita alla “Grande Notte della Beneficenza”. L’evento, intitolato “Facciamo gol tra le stelle”, si terrà lunedì 25 maggio, alle ore 18.30, presso lo Sportitalia Village (via Dante Alighieri 18, Verano Brianza). Il ricavato della serata, che potrà essere seguita in diretta su SoloCalcio (canale 60 del digitale terrestre), sarà devoluto alla ricerca contro il tumore pediatrico osteosarcoma con “Insieme per Fily”. L’evento è stato organizzato anche in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. All’iniziativa prenderanno parti tanti volti noti, del calcio e non: influencer, personaggi dello spettacolo e grandi calciatori, anche dell’Inter. Per accedere allo Sportitalia Village gli adulti dovranno pagare un biglietto di 10 euro, mentre gli Under 14 del prezzo di 5 euro. Tutto il ricavato verrà ovviamente destinato in beneficenza.

“Facciamo gol tra le stelle”, l’iniziativa benefica di Sportitalia e Caldirola

OSPITI – Nel comunicato diramato da Sportitalia e Caldirola, infatti, vi è un lungo elenco di personaggi pubblici, appartenenti al mondo dello sport e non solo, che parteciperanno alla serata di beneficenza: «Saranno presenti allo Sportitalia Village giocatori in attività come Luca Caldirola, Michele Di Gregorio, Nicolò Rovella, Danilo D’Ambrosio, Marco Brescianini, Matteo Pessina, Alessandro Bianco, Daniel Maldini e Keita Balde oltre agli arbitri Simone Sozza e Daniele Orsato e all’atleta paralimpico plurimedagliato nel nuoto Simone Barlaam. Con loro i grandi ex Francesco Flachi, Antonio Di Natale, Dario Hübner, Sandro Cois, Nicola Ventola, Enrico Chiesa, Alfred Gomis, Felipe Sodinha e Alessandro Matri».

NON SOLO CALCIO – «Hanno annunciato la loro presenza i cantanti Marco Masini, Vito Shade, Moreno, Empi e Mazay, gli influencer Carletto Life, Pietro Tartaglione, Luca Sperandio CR7Spera, Ignazio Moser, Francesco Facchinetti e Francesco Aquila. Nutrita anche la pattuglia degli youtuber: Antonio Picci, Elitalo, GibertNana, Niccolò Mirra, Wesley Caicedo, Thenotoriusfene 7 sins, Andrea Fratino 7 sins, Nidhal Soltani 7 sins, Gabriel Lopes 7 sins, Andrea Porrini 7 sins, Abenezer Castiglioni 7 sins e Sergio Cruz».