Sporting contro Joao Mario! Causa in Tribunale: chiesto ricco risarcimento

Lo Sporting porta in tribunale Joao Mario. Secondo A Bola, il club portoghese ha fatto causa al centrocampista a causa del suo passaggio al Benfica a parametro zero

CAUSA – Lo Sporting ha fatto causa a Joao Mario. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club biancoverde ha depositato, nella giornata di ieri, la causa contro il giocatore presso il Tribunale del Lavoro. Il club di Lisbona contesta il passaggio del centrocampista, a parametro zero, al Benfica in virtù di una clausola presente sul contratto del calciatore ai tempi del passaggio all’Inter: in caso di un suo approdo in un altro club portoghese, infatti, i nerazzurri ed il calciatore si erano impegnati a versare ulteriori 30 milioni al club. E sono proprio 30 i milioni chiesti dal club come risarcimento al calciatore.

Fonte: A Bola