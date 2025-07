Sponsor Inter, nuovo logo sulla maglia: fissata la presentazione – TS

L’Inter presto avrà un nuovo sponsor di maglia e dopo 18 anni si chiude la partnership con Volvo. Ecco quale sarà il nuovo sponsor.

CAMBIO DI SPONSOR – Dopo 18 anni si conclude la partnership tra Inter e Volvo Car Italia, con il club nerazzurro che lunedì presenterà il nuovo sponsor, il cui logo sarà sulle maglie dei calciatori: ossia BYD (Build Your Dreams). Dunque, il club nerazzurro scende appunto dalla Volvo per salire su BYD, marchio cinese leader nella produzione di veicoli a nuova energia. La presentazione avverrà direttamente ad Appiano Gentile, ossia al centro sportivo del club nerazzurro. Questo accordo rientra in una strategia più ampia di BYD che include la sponsorizzazione di eventi sportivi internazionali come EURO 2024, dimostrando l’impegno dell’azienda verso la mobilità sostenibile e la promozione di uno stile di vita green.

Sponsor Inter: si scende da Volvo e si sale su BYD: official car partner

OFFICIAL CAR PARTNER – Durante i suoi anni di partnership, Volvo, che sarà sostituito da BYD, non era né sponsor di maglia né sponsor secondario ma official car partner aveva investito 1 milione euro l’anno e forniva 70 auto al club nerazzurro più bonus legati alla partecipazione alla Champions League. Betsson continuerà ad essere il main sponsor dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati