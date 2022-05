Sponsor di maglia, Inter: niente top-10. Ma con DigitalBits guadagni diversi

L’Inter ha vinto 2-1 contro l’Udinese e rimane in corsa per lo scudetto. Intanto sono stati resi noti i guadagni dai vari sponsor di maglia per tutti i club europei. A comporre questa classifica è Calcio e Finanza con i nerazzurri che sono fuori dalla top-10.

CLASSIFICA – L’Inter come sponsor di maglia, per questa stagione, ha Socios.com mentre lo sponsor di manica è Digitalbits. I guadagni dell’Inter da parte di Socios corrispondono, come racconta Calcio e Finanza, 16 milioni di euro ma dal prossimo anno le cose cambieranno visto l’accordo quadriennale da 85 milioni di euro con Digitalbits. La prima delle italiane è la Juventus che percepisce da Jeep, 45 milioni di euro. Il Milan invece, con Emirates, prende 10 milioni di euro. Chi guadagna di più in Europa però? Ecco la classifica.

Manchester City – Etihad: 80 milioni di euro a stagione Real Madrid – Emirates: 70 milioni di euro a stagione Psg – All: 60 milioni di euro a stagione Barcellona – Spotify: 57.5 milioni di euro a stagione (più 5 milioni per i naming rights) Manchester United – Teamviewer: 55 milioni di euro a stagione Arsenal – Emirates: 47,5 milioni di euro a stagione Liverpool – Standard Chartered: 47,5 milioni di euro a stagione Tottenham – AIA: 47,5 milioni di euro a stagione Bayern Monaco – Deutsche Telekom: 45 milioni di euro a stagione Juventus – Jeep: 45 milioni di euro a stagione Chelsea – Three: 44,5 milioni di euro a stagione Atletico Madrid – WhaleFin: 42 milioni di euro a stagione