Spinazzola e il rifiuto dell’Inter: “Per alcuni posso essere scarso, zoppo no!”

Condividi questo articolo

Spinazzola ha risposto alle domande dei tifosi della Roma direttamente dal profilo Instagram della società giallorossa. Il terzino, che a gennaio stava per approdare all’Inter prima che la società nerazzurra facesse saltare tutto, racconta proprio la sua rinascita da quel momento in poi. Di seguito le sue dichiarazioni

RINATO – Leonardo Spinazzola non dimentica lo scambio saltato con Matteo Politano, che lo avrebbe fatto approdare all’Inter: «Cosa ho provato dopo il gol-autogol al Genoa alla fine di quella settimana particolare? Quella è stata una partita nella quale volevo dimostrare qualcosa. Mi si può dire che, secondo alcuni, sono scarso ma dire a un giocatore che gioca – perché io sto giocando, ho fatto ventidue partite – di essere infortunato o zoppo no. Solo quello. Da quella settimana sono cambiato anche mentalmente, prima mi buttavo molto più giù e non è da me. Però dopo quella settimana mi sono ricreduto nei miei mezzi e ho ritrovato me stesso. Il terzino più forte? Roberto Carlos a sinistra e a destra sono indeciso tra Maicon e Dani Alves, sono diversi. Ho visto e osservato più Maicon e Dani Alves».