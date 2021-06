Spinazzola: «Da bambino ho iniziato tifando Inter. Poi il Milan»

Spinazzola ha risposto ad alcune domande dei tifosi per i canali social della Nazionale. Il laterale della Roma, convocato dall’Italia per gli Europei, rivela che la sua prima squadra tifava da bambino è stata l’Inter, seguita però… dal Milan.

DOPPIA FEDE – Leonardo Spinazzola un anno e mezzo fa è stato a un passo dall’Inter, in uno scambio con Matteo Politano alla Roma. L’affare poi non si è concretizzato, e il laterale è rimasto in giallorosso. Poteva però tornare alla sua “prima” squadra, come rivela adesso: «Idoli da bambino? Io ho iniziato a vedere le cassette di Ronaldo il Fenomeno, e tifavo Inter. Quindi Manuel Rui Costa, e tifavo Milan: sempre giocatori di fantasia, mi piacevano tutti».