Lo Spezia vince in 10 contro 11 con il Cesena. 66 minuti per Pio Esposito

Lo Spezia di Pio Esposito agguanta il pari sul finale contro un buon Cesena e poi riesce a vincere l’incontro nei minuti di recupero. Nel 2-1 finale rientrano le reti di Tommaso Berti, Edoardo Soleri e Nicolò Bertola.

LA PRESTAZIONE – Lo Spezia di Francesco Pio Esposito ospita la prima della classe, quel Cesena che finora ha ottenuto 2 vittorie nelle prime 3 gare del campionato di Serie B. Gli emiliani dimostrano sin dall’inizio il loro valore, mettendo a segno la rete del vantaggio al 4′ grazie al gol di Tommaso Berti su assist di Daniele Donnarumma. La frazione prosegue con la squadra bianconera che ha svariate occasioni per trovare il raddoppio e la formazione ligure che prova a rendersi pericolosa senza però riuscirci. Nel secondo tempo la formazione di Luca D’Angelo riesce a creare maggiori opportunità da gol, con anche Francesco Pio protagonista di un tentativo interessante finito a lato non di molto. Finisce al 66′ la partita dell’attaccante di proprietà dell’Inter, con un giudizio complessivo che deve essere equilibrato. Né la sua miglior partita né una partita negativa, quella contro il Cesena è stata una sfida difficile, disputata contro un avversario ostico, nella quale ha cercato di trovare gli spazi per incidere. Ciò non si è tradotto in un risultato concreto, ma il sacrificio non è mancato. La squadra di casa, in generale, ci mette impegno e voglia, ma non riesce a produrre azioni realmente pericolose per la capolista. Quando il match sembrava concludersi con la vittoria del Cesena, lo Spezia è riuscito a trovare la rete del pari all’84’ grazie al tap-in di Edoardo Soleri, che ribadisce in rete dopo il colpo di testa di Nicolò Bertola sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’incontro vive uno scossone finale, con il gol proprio di Bertola al 101′ su assist di Salvatore Esposito. La rete giunge quando i padroni di casa si trovano in 10 a causa dell’infortunio occorso al portiere Sarr, sostituito dal compagno Soleri a causa del fatto che i cambi fossero esauriti. Una vera e propria impresa, quella realizzata dal team ligure.