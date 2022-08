Spezia, tutto facile in Coppa Italia con il Como: 5-1, in gol anche Maldini

Spezia e Como si sono affrontati nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La squadra ligure non fa assolutamente difficoltà siglando ben cinque reti: 5-1 il risultato finale e approdo al prossimo turno

TUTTO FACILE – Spezia e Como si sono affrontate allo stadio ‘Alberto Picco’ nel match valevole per i trentaduesimi di finale. La squadra di Luca Gotti sblocca il risultato al 43′ con Nzola, al 55′ il Como dà l’impressione di potersela giocare trovando l’1-1 con Blanco Sanchez. Bastano appena cinque minuti allo Spezia per tornare in vantaggio con il 2-1 di Verde. Al 71′ arriva il 3-1 di Strelec e al 76′ è ancora Nzola ad andare in gol mettendo la firma sul 4-1. All’89’ c’è gloria anche per Daniel Maldini che sigla il definitivo 5-1. Tutto semplice per lo Spezia che approda al prossimo turno.