Lo Spezia si sveglia troppo tardi: vince la Cremonese! Ma Esposito fa 16

Niente da fare per lo Spezia che perde 2-3 in casa contro la Cremonese nello scontro diretto. A segno ancora Pio Esposito.

TROPPO TARDI – A La Spezia va in scena il big match tra la squadra spezzina e la Cremonese: terza contro quarta in classifica. Si tratta di una partita importante perché cambia leggermente arrivare terza o quarta in vista dei playoff per salire in Serie A. Al Picco, però, primo tempo da dimenticare per Francesco Pio Esposito e compagni. Il classe 2005 di proprietà dell’Inter parte titolare insieme a Di Serio in attacco. Ma la prima frazione di gioco è appunto di marca lombarda. Nel giro di 43 minuti, la Cremonese segna tre volte: al 13′ con Barbieri, al 17′ con Azzi e al 43′ con Vandeputte. Tracollo incredibile dello Spezia di D’Angelo. Ma nella ripresa, esce tutto l’orgoglio della squadra ligure. Al 59′ arriva l’espulsione di Bianchetti tra le fila della Cremonese e lo Spezia ne approfitta subito trovando il gol dell’1-3 con Pio Esposito al 69′. La squadra padrona di casa ci crede e al 75′ trova su rigore il gol del 2-3 con Lapadula su rigore. Nel finale, gli spezzini provano l’arrembaggio finale alla ricerca del gol del pareggio ma la Cremonese resiste e porta a casa i tre punti. Ora il distacco in classifica è di appena due punti.

SPEZIA-CREMONESE 2-3

13′ Barbieri, 17′ Azzi, 43′ Vandeputte, 69′ Pio Esposito (S), 75′ Lapadula (S)