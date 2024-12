Spezia super, gli Esposito demoliscono il Cittadella. L’Inter sorride

Lo Spezia ha superato il Cittadella per 5-0 con grandi protagonisti i fratelli Esposito, Francesco Pio di proprietà dell’Inter, e Salvatore.

FRATELLI ON-FIRE – Lo Spezia doveva vincere per non perdere il passo del Pisa, che ieri ha vinto per 2-3 sul campo del Mantova, e in attesa anche della partita tra Sassuolo e Sampdoria, in programma alle 17.15. I liguri di D’Angelo giocano in casa contro il Cittadella, ultimo in classifica, e si affidano alla forma smagliante dei due fratelli Esposito, Francesco Pio in attacco, e Salvatore a centrocampo. Si preannuncia una giornata straordinaria per la famiglia, visto che il fratello Sebastiano ha fatto doppietta in Verona-Empoli. Il primo tempo già si mette benissimo per lo Spezia che dalla mezz’ora in avanti inizia a fare lo show: al 34′ gol di Pio Esposito, al 43′ autogol di Kastrati e nel recupero arriva il rigore trasformato da Salvatore Esposito. Nella ripresa, lo Spezia non cala di intensità e anzi fa altre due reti: al 54′ ancora con Salvatore Esposito e al 67′ con Wisniewski. Una manita nettissima dello Spezia, che vuole salire in Serie A. Cittadella sempre più in caduta libera nel campionato di Serie B. Ottavo gol in campionato per il baby attaccante del 2005, di proprietà dell’Inter, Francesco Pio.

Spezia-Cittadella 5-0

34′ Francesco Pio Esposito, 43′ autogol Kastrati, 45’+3′ e 54′ Salvatore Esposito, 67′ Wisniewski