Spezia, solo pareggio in casa contro il Verona. La gara termina 0-0!

Spezia-Verona, gara valida per il venticinquesimo turno di Serie A, termina con uno 0-0. Le poche occasioni mal sfruttate, soprattutto nel secondo tempo, costano un pareggio alle due squadre della zona retrocessione.

PAREGGIO – Poche emozioni e nessun gol in Spezia-Verona, sfida valida per il venticinquesimo turno di Serie A. Rispetto al primo tempo, nei secondi 45′ minuti la sfida si accende un po’. Se lo Spezia viene salvato da una provvidenziale parata di Dragowsky sul tiro di Kallon al 63′, il Verona viene graziato dal palo di Nzola al 73′. Sul finale di gara ancora la squadra ospite riesce ancora a proteggere il risultato, questa volta grazie alla parata di Perilli che devia in calcio d’angolo la conclusione di Amian. Le due squadre non riescono a concretizzare le poche occasioni trovate nel corso della partita e portano a casa un solo punto ciascuno. Spezia-Verona termina 0-0 e la corsa salvezza rimane aperta. I bianconeri, fra soli cinque giorni, affronteranno l’Inter nella prossima giornata di Serie A.