Coppa Italia, Soleri illude lo Spezia! La Salernitana ribalta tutto

Salernitana-Spezia, altra gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia è terminata sul punteggio di 4-3 dopo i calci di rigore. Gran protagonista della partita Edoardo Soleri, ma ancor di più Dia che realizza una doppietta e poi un gol anche ai calci di rigore, dove ha trionfato la squadra allenata da Giovanni Martusciello.

GRANDI EMOZIONI – In una serata ricca di emozioni e colpi di scena, la Salernitana ha dimostrato il carattere necessario per proseguire la sua avventura in Coppa Italia, ribaltando una partita che sembrava compromessa e ottenendo la qualificazione ai sedicesimi di finale. Lo Spezia, avanti 3-2 fino a pochi minuti dal termine, ha visto sfumare la vittoria nei minuti di recupero, per poi arrendersi ai calci di rigore. La partita, disputata all’Arechi, si è accesa già nel primo tempo, con entrambe le squadre intenzionate a imporsi. La Salernitana, guidata da Luca D’Angelo, ha cercato di prendere il controllo del match fin dai primi minuti, ma è stato lo Spezia a trovare il vantaggio grazie alla rete di Candelari al 43′. Ma il colpo di scena era dietro l’angolo: appena due minuti dopo, Edoardo Soleri, ex attaccante del Palermo, ha raddoppiato per lo Spezia al 45′, chiudendo un gran primo tempo.

Dia salva la Salernitana che vince ai rigori!

RIBALTONE – La ripresa ha visto una Salernitana determinata a rientrare in partita. Al 53′, i granata hanno accorciato le distanze, riaccendendo le speranze del pubblico di casa. Lo Spezia, però, non si è lasciato intimorire e al 59′ ha trovato ancora una volta la via del gol con Soleri, autore di una doppietta, portando il punteggio sul 3-1. Sembrava una gara chiusa, ma la Salernitana ha dimostrato un incredibile spirito combattivo. Al 78′, Boulaye Dia ha realizzato il rigore del 2-3, riaprendo la partita. Con lo Spezia ormai arroccato in difesa e pronto a festeggiare il passaggio del turno, Dia ha trovato il gol del pareggio al 93′, facendo esplodere l’Arechi e trascinando la partita ai calci di rigore dove i padroni di casa hanno trionfato grazie all’errore di Nagy.

Gol: 43′ Candelari (S), 45′ e 59′ Soleri (S), 53′ Kallon (S), 68′ (Su rigore) e 93′ Dia (S)