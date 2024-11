Spezia nel segno dei fratelli Esposito: goleada alla Juve Stabia

Lo Spezia vince per 3-0 contro lo Juve Stabia e lo fa anche con Francesco Pio Esposito, che ha aperto le marcature. L’Inter osserva.

VITTORIA PESANTE NEL SEGNO DEI FRATELLI – A Castellamare, lo Spezia gioca contro la Juve Stabia con l’obiettivo di tenere il passo del Pisa primo in classifica in Serie B. Match molto particolare per i fratelli Salvatore e Francesco Pio Esposito, entrambi originari proprio di Castellamare così come Sebastiano, oggi in forza all’Empoli. Francesco Pio ha parlato prima della partita, rivelando un paio di notizie non banali sui dirigenti dell’Inter. La squadra di Luca D’Angelo gioca che è una meraviglia e al 18′ passa in vantaggio proprio con Pio Esposito, che sfrutta un assist del partner d’attacco Di Serio per fare 1-0. Nella ripresa, lo Spezia non solo amministra ma chiude anche la partita e lo fa con l’altro fratello, Salvatore. Al minuto 77, rigore per lo Spezia: calcia il regista, che prima sbaglia e poi ribadisce in rete sulla ribattuta. Nel finale, esce Pio Esposito all’83’ per Colak. E cinque minuti più tardi, proprio quest’ultimo sigla il gol del definitivo 0-3. Lo Spezia non perde il passo di Sassuolo e Pisa, salendo a quota 27 punti in classifica, a meno uno proprio dai neroverdi e a meno due dai toscani.

Juve Stabia-Spezia 0-3

18′ Pio Esposito, 77′ Salvatore Esposito, 88′ Colak