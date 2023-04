Tra poco in campo Spezia-Salernitana, match valido per la 28esima giornata di Serie A. In campo dal primo minuto l’interista Pirola. Venerdì prossimo sfiderà proprio l’Inter

Spezia-Salernitana, le formazioni ufficiali: c’è Pirola

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Kovalenko; Verde, Shomurodov, Gyasi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Sousa