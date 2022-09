Spezia, rimonta completata! Nzola decide la partita: 2-1 con la Sampdoria

Grande emozione allo Stadio Alberto Picco di la Spezia, dove gli uomini di Gotti sono riusciti a ribaltare la partita in casa contro la Sampdoria grazie a Nzola che ha risposto al gran gol di Sabiri. Lo Spezia vince 2-1.

IN RIMONTA – Nel primo tempo la Sampdoria trova la via del gol dopo appena undici minuti di gioco con un eurogol di Abdelhamid Sabiri, con il destro da fuori area: palla che gira sotto la traversa dove Dragowski non può arrivare. Ma succede tutto in un minuto, difatti neanche il tempo di esultare per il gran gol fatto che la Sampdoria subisce il gol del pareggio dello Spezia con un autogol dell’ex Inter, Jeison Murillo. Partita tutto sommato equilibrata fino al 74′, quando i ragazzi di Gotti si propongono con insistenza in avanti e con Nzola trovano il gol del vantaggio e dunque rimonta completata. Spezia che con questa vittoria va a sei punti in classifica proprio dalla Sampdoria.