Spezia, Reca ammonito contro il Verona. Salta l’Inter insieme a un altro!

DIFFIDATO – In Spezia-Verona finale di gara concitato. All’89’ viene ammonito Arkadiusz Reca per un intervento in ritardo su Kallon. Il difensore bianconero, essendo diffidato, salterà la partita contro l’Inter. Oltre a lui anche Federico Marchetti non sarà presente venerdì prossimo. Il secondo portiere, infatti, è stato espulso per proteste dalla panchina all’82’. Due assenze, dunque, nelle fila dello Spezia per la sfida di Serie A che si giocherà fra cinque giorni contro l’Inter.