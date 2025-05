Spezia, Pio Esposito trascinatore! Ora il sogno chiamato A

L’Inter guarda con attenzione in Liguria. Se da un lato la Sampdoria è retrocessa in Serie C, a sud della Regione, lo Spezia – trascinato da un super Pio Esposito – si gioca i playoff per la promozione in A da teste di serie.

LAVORO – Dopo il terzo gol rifilato al Cosenza, nella vittoria dello Spezia, Pio Esposito si è piazzato secondo nella speciale classifica dei marcatori del campionato di Serie B. Un traguardo importantissimo per il giovane attaccante di proprietà dell’Inter che nel corso del campionato cadetto ha monopolizzato quasi tutte le aree di rigore. E l’Inter allo stesso tempo lo ha promosso rinnovandogli il contratto. Adesso però, è tempo di pensare in grande. Con la vittoria per 3-1 contro il Cosenza all’ultima giornata, lo Spezia si è qualificato terzo a +5 dalla Cremonese con un piccolo vantaggio nella lotta ai playoff.

Inter, un sogno chiamato Spezia! E Pio Esposito al centro del villaggio

SOGNO – Sfumata la promozione diretta in Serie A, lo Spezia si ritrova a giocare il mini-campionato dei playoff con qualche chance in più, anche grazie alla presenza di un attaccante come Francesco Pio Esposito che nell’anno della stagione regolare ha segnato ben 17 gol, uno in meno di Laurienté che ha vinto il campionato di Serie B con il Sassuolo con un margine netto. Una stagione praticamente perfetta per l’attaccante nerazzurro che dal prossimo anno potrebbe giocare in pianta stabile in Serie A. Su di lui sono tanti i club interessati: in caso di promozione con lo Spezia potrebbe restare in Liguria. Nel frattempo, Simone Inzaghi pensa a lui come quinto attaccante per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.