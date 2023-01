Spezia-Lecce, tanta pioggia ma nessun gol: 0-0, doppio palo per i pugliesi

Lo Spezia ha sfidato il Lecce allo stadio Alberto Picco nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. La partita non regala molte emozioni e termina a reti inviolate

PIOGGIA E LEGNI – Lo Spezia ha ospitato il Lecce allo stadio Alberto Picco nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. La partita è stata caratterizzata da una pioggia incessante con le due squadre che comunque ci provano: al 13′ doppio legno colpito dal Lecce con Blin e Gonzalez che nega ai salentini la gioia del gol. Stessa sorte per Gyasi al miuto 25′ che non trova lo specchio per poco. Nella seconda frazione di gioco lo Spezia ci prova ma trova un prontissimo Falcone. Dopo 4 minuti di recupero, Spezia-Lecce termina sullo 0-0.