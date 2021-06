Spezia, ieri giornata impegnativa per la dirigenza del club e il presidente Philip Platek che, come riportato anche da “TuttoSport” oggi in edicola, avrebbe incontrato la dirigenza dell’Inter.

INCONTRO DIPLOMATICO – Spezia, il presidente americano – accompagnato dai dirigenti Tella e Galleni -, Philip Platek, avrebbe incontrato la dirigenza dell’Inter in particolare per conoscere di persona Piero Ausilio e Beppe Marotta. Incontro diplomatico con la dirigenza nerazzurra al fine di sviluppare una possibile collaborazione per il futuro, che potrebbe partire dal prestito di alcuni giocatori provenienti dal settore giovanile dell’Inter. Lo Spezia, per intenderci, è proprietario dei cartellini di Maggiore ed Erlic, giocatori ritenuti molto interessanti.

Fonte: TuttoSport – Armando Napoletano

